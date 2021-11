La prima parte della stagione off di Quinta Parete al Teatro De Andrè di Casalgrande sta per volgere al termine. A chiudere questa prima parte, il 2 dicembre alle 21:00, sarà l’artista Torinese Giulia Pont con lo spettacolo “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina”. Un monologo divertente, catartico e commovente che parla di uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno: la fine di una storia d’amore. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici si intrecciano.

Evento collegato a questo spettacolo sarà l’ultimo appuntamento del progetto Intergenerazioni Teatrali, il 4 e 5 dicembre a Scandiano. Il percorso, a cui è ancora possibile iscriversi, darà l’occasione ad un gruppo di adolescenti e ai loro genitori di vedere gratuitamente lo spettacolo per poi partecipare ad un laboratorio teatrale di 2 giorni in cui, partendo dagli spunti emersi dallo spettacolo, cercheranno di confrontarsi tra generazioni su alcuni dei temi più attuali della nostra società. È possibile trovare tutte le informazioni sul sito di Quinta Parete.

La prenotazione è caldamente consigliata al 342/9337099 o alla mail segreteria@quintaparete.org – Per accedere agli spettacoli e agli eventi collaterali è obbligatorio il green pass.

Info e prenotazioni: segreteria@quintaparete.org

BIGLIETTO INTERO – 12 euro – BIGLIETTO RIDOTTO – 8 euro (Under 30, allievi Quinta Parete, abbonati Teatro De Andrè e convenzioni associazioni amiche)