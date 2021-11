Ieri sera in consiglio comunale è stato approvato l’ordine del giorno, a mia prima firma, dove si chiede la sospensione dell’ addizionale regionale riguardante l’accisa sul gas naturale. Grazie alla maggioranza per aver votato a favore, peccato che l’opposizione abbia fatto valere l’interesse di partito e non quello del territorio che tanto dice di tutelare, ma che quando ha occasione di farlo si tira indietro.

Ora la palla passa alla Regione. Ricordo che questa addizionale genera un gettito di circa 20 milioni l’anno, risorse che possono essere lasciate nelle tasche dei cittadini e delle imprese, tra cui quelle del nostro distretto ceramico, in modo da dare un segnale concreto di contrasto all’aumento dei costi di materie prime.

Forza Italia si dimostra essere sempre dalla parte giusta.

DAVIDE CAPEZZERA – CAPOGRUPPO FORZA ITALIA SASSUOLO