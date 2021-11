I Carabinieri della Stazione di Maranello hanno tratto in arresto un 53enne, evaso dall’abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari. L’uomo, autorizzato ad allontanarsi dalla propria residenza dalle 9 alle 12 per recarsi a Modena, alle ore 13 di venerdì, sottoposto a controllo, non è stato trovato dai militari che, ipotizzando che lo stesso potesse trovarsi in Modena, si sono recati nelle zone che sapevano frequentasse. Infatti, poco dopo, lo stesso è stato rintracciato in via Cavour e tratto in arresto.

Nella mattinata di ieri, nel corso del processo per direttissima, l’Autorità Giudiziaria, convalidando l’arresto, ha rispristinato la misura cautelare a cui l’uomo era precedentemente sottoposto.