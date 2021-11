Questa mattina poco dopo le 6:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rabbeno a Reggio Emilia dove un incendio stava interessando un appartamento posto al piano terra in una palazzina di cinque piani.

Sul posto i pompieri trovavano il rogo generalizzato nella sala e tutto l’appartamento invaso da fumo. All’interno il nucleo familiare composto da tre persone. Il figlio minore era rimasto intrappolato nella cameretta ed è stato tratto in salvo dall’esterno, tagliando le inferriate della finestra. Evacuato intero edificio, ricognizione danni in corso. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. All’origine del rogo il probabile malfunzionamento di una stufa.