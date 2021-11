Irregolarmente nuvoloso in pianura con addensamenti più consistenti sui rilievi dove si prevedono precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio. Dalla serata-nottata le piogge interesseranno in maniera sparsa anche la pianura. Quota neve attorno a 1000 m. in diminuzione in nottata sull’appennino occidentale, lievemente superiore sull’appennino centrale.

Temperature minime in diminuzione sul settore occidentale, comprese tra 4 gradi della pianura occidentale e 8/9 gradi della costa. Massime in aumento sul settore orientale, comprese tra 10 gradi del settore occidentale e 14 gradi della fascia costiera. Venti diretti dai quadranti meridionali, moderati sul mare e sui rilievi, con raffiche anche di forte intensità sul crinale; in attenuazione nelle ore notturne. Mare da poco mosso a mosso sotto costa; molto mosso al largo.

(Arpae)