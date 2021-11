Sopravvissuto alla strage di via Manin, è morto martedì nella residenza per anziani dove era stato trasferito Renzo Fontana, 97 anni, padre di Simonetta e nonno di Elisa Mulas. L’anziano, molto conosciuto in città, era allettato per diverse patologie e pare non abbia assistito a quanto avvenuto nell’appartamento.



