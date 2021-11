Ha piazzato una tenda nella centralissima via Farini accampandosi in pieno centro storico. Ai carabinieri della sezione radiomobile intervenuti sul posto, dopo un’iniziale collaborazione nella fase di identificazione ha mostrato una forte aggressività tanto da vedere costretti i militari a utilizzare lo spray per bloccarlo. Per questo motivo, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, i militari reggiani hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un cittadino olandese 54enne senza fissa dimora.

L’uomo, controllato ieri intorno alle 20:00 nella centralissima via Farini, nel tentativo di riappropriarsi del proprio documento precedentemente consegnato, al fine di sottrarsi al controllo e impedire la propria identificazione si è scagliato contro il capo equipaggio afferrandolo, strattonandolo e cercando di infrangere il finestrino della vettura di servizio, rendendo quindi necessario l’utilizzo del dispositivo nebulizzatore a base di “oleoresin capsicum”. Solo a questo punto i militari riuscivano ad aver la meglio sull’esagito che veniva quindi denunciato. L’uomo che veniva accompagnato dal personale medico presso il locale pronto soccorso al fine di lenire le irritazioni riconducibili all’uso del dispositivo, rifiutava successivamente le cure mediche allontanandosi volontariamente dalla struttura.