Il Prof. Mauro Soldati del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore ha ricevuto, a Roma, il prestigioso riconoscimento di Italian Knowledge Leader, in virtù degli obiettivi professionali raggiunti e per la qualità e continuità del suo impegno all’interno dell’International Association of Geomorphologists (IAG), della quale è Presidente dal 2017.

Nell’ambito dell’evento, promosso dal Convention Bureau Italia e dall’Agenzia Nazionale del Turismo, con il patrocinio del Ministero del Turismo, sono stati premiati una ventina di docenti e ricercatori di istituzioni italiane che si sono distinti per le loro capacità, esperienza e volontà di rappresentare le rispettive comunità scientifiche e professionali, raggiungendo posizioni di prestigio all’interno delle rispettive associazioni internazionali.

All’evento hanno partecipato anche il Presidente della CRUI, Prof. Ferruccio Resta e il Prof. Walter Ricciardi, già Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

Italian Knowledge Leaders è un’iniziativa che mira a riconoscere, attrarre e sviluppare il valore del capitale intellettuale, creando un network attivo di grandi ambasciatori della conoscenza italiana nel mondo.

“L’evento organizzato a Roma – ha commentato il Prof. Soldati di Unimore – ha dimostrato come si possa creare una nuova e importante sinergia tra i knowledge leaders di cui è ricca la comunità accademica del nostro Paese e la meeting industry nazionale, nell’ambito di un piano di sviluppo e di programmazione di eventi che richiamino in Italia sempre più studiosi da tutto il mondo”.