Da lunedì 29 novembre 2021 inizieranno i lavori di posa dei dissuasori mobili in via Vittorio Veneto, su entrambi gli ingressi (sia intersezione con via S. Caterina, che intersezione con via Marconi). Tali interventi dureranno circa una settimana.

Per permettere l’esecuzione della posa, la viabilità sarà modificata come di seguito:

divieto di transito in entrambe le direzioni nell’intero tratto stradale per autobus e pullman scolastici,

divieto di transito a tutti i mezzi sulla corsia riservata in direzione da Sassuolo a Maranello;

divieto di transito nel tratto tra Via S. Caterina e Via Avanzini a tutti i mezzi in direzione da Maranello a Sassuolo con, deviazione su Via Malmusi – Via Avanzini;

restringimento carreggiata di via V. Veneto in prossimità di Via Marconi.