MILANO (ITALPRESS) – La campagna “Shutter Ads” realizzata dall’agenzia Publicis Italy per Heineken trionfa ai Touchpoint Awards Strategy 2021, il riconoscimento promosso da Oltre La Media Group dedicato al brand positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione.

Il progetto è stato incoronato durante la cerimonia – trasmessa in diretta streaming su OltreLaMedia.tv – che si è tenuta questa sera a Milano presso gli spazi di Fabbrica di Lampadine. Il vincitore assoluto, premiato con il Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo, è stato votato da un pubblico di professionisti della industry della comunicazione e del mondo dell’impresa, presenti in teatro e collegati online, fra i diciassette progetti già insigniti di un premio di categoria dalla giuria “creativity & business” presieduta da Alberto Dal Sasso, Presidente di IAA Italy. Una serata, quella dei Touchpoint Awards, che si è rivelata ancora una volta una straordinaria opportunità per fare il punto sullo stato dell’arte dell’industria pubblicitaria del nostro Paese e per poter vedere “sfilare” tutte insieme le migliori produzioni “Made in Italy” dell’ultimo anno. A conferma dell’apertura internazionale dei Touchpoint Awards, è tornato il Premio New York Festivals che nel 2021 è stato assegnato al progetto Heineken’s “Shutter Ads” firmato da Publicis Italia.

Durante la serata, magistralmente presentata dal conduttore radiofonico Luca Viscardi, sono stati consegnati i premi speciali all’insegna di un incontro fra il mondo della creatività e quello del business capace di generare innovazione. L’arte che diventa immersiva portando un linguaggio innovativo e sperimentale all’interno di una cornice culturale storica come la città di Siena. Non una mostra tradizionale ma un viaggio itinerante tra cinque installazioni alla scoperta di un alfabeto liberato, attraverso un’esperienza unica. L’arte che diventa successo di visitatori superando le 30.000 presenze. Il Premio Touchpoint Contemporary Art va a Lorenzo Marini per la mostra “Di Segni e Di Sogni”. Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Lottomatica, ha ricevuto il premio “Touchpoint Consumi Responsabili” consegnato da Nicola Porro, giornalista e conduttore tv, per il serio e costante impegno profuso nel contrasto all’illegalità e nell’educazione alla cultura di un gioco responsabile e consapevole. Per Lottomatica ha ritirato il premio Gennaro Schettino, Chief of External Relations & Communication. Dalla presentazione al Senato del Rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale in Italia, è emerso che le chiusure dovute alla pandemia hanno creato ripercussioni negative per il settore del gioco legale, sia dal punto di vista economico, sia sotto il profilo occupazionale, evidenziandone oltre ogni ragionevole dubbio il valore sociale. Il virus, tra l’altro, ha messo in luce come quello legale sia il più irriducibile nemico del gioco illegale, rappresentando di conseguenza un vero e proprio argine alla criminalità.

Moreno Zani, Fondatore di Tenderstories ha ricevuto il premio “Touchpoint Cultura e Bellezza” consegnato da Francesca Alfano Miglietti, famosa critica d’arte nota anche con lo pseudonimo FAM. L’industria della cultura e della creatività, che rappresenta un asset strategico per lo sviluppo del nostro Paese, è stata duramente penalizzata dal virus, tanto che a riguardo si è anche parlato di “pandemia culturale”. Il riconoscimento di quest’anno va ad una realtà che non ha mai smesso di dare il proprio contributo alla creazione di prodotti innovativi e autoriali nel settore audiovisivo e nel variegato mondo dell’arte: dalla pittura alla fotografia, dalla valorizzazione del cinema alla letteratura. Un impegno concreto per Tenderstories che ha saputo diventare punto di riferimento nella creazione di contenuti di qualità, regalando emozioni, in un settore che sarà decisivo nella ripartenza post-Covid.

Toni Purcaro, Presidente Dekra Italia, ha ricevuto il Premio Touchpoint “InnovAzione” consegnato da Andrea Pancani, giornalista e conduttore tv, per l’impegno profuso nella promozione di una cultura della sicurezza stradale e di azioni concrete per una mobilità più sicura. Il tema della sicurezza stradale ha avuto negli ultimi anni un ruolo strategico a livello sociale e l’evoluzione tecnologica oggi vede sempre più soggetti impegnati nel ridurre il rischio degli incidenti. Per tali ragioni, è quanto mai importante promuovere nell’opinione pubblica un’efficace cultura della sicurezza stradale, nella consapevolezza che salvaguardare la propria esistenza significa rispettare il benessere altrui.

Nella cornice dei Touchpoint Awards//Strategy, si è tenuta anche la cerimonia di consegna del Premio “La Comunicazione che fa bene” 2021, riconoscimento lanciato da Oltre La Media Group in partnership con BeIntelligent, magazine digitale di EG Media SB. Il premio è stato vinto dalla campagna “Linòs New Life” di Pampers firmata da Saatchi & Saatchi. La Menzione Speciale della giuria è andata al progetto “Shutter Ads” di Heineken di Publicis Italia. L’edizione 2021 dei Touchpoint Awards Strategy è stata realizzata con la collaborazione di New York Festivals, IAA Italy Chapter, Fabbrica di Lampadine, Ital Communications (Press office e media relations), Saporio e Rete Wigwam.

