Sono in corso le iscrizioni per partecipare alla selezione del Master di I Livello in Imprenditoria dello spettacolo, a.a. 2021/2022, istituito dall’Alma Mater Università di Bologna e promosso dal Dipartimento delle Arti.

Il Master forma nuove figure di organizzatori dello spettacolo dal vivo in grado di applicare in modo sinergico conoscenze umanistiche e tecnico-scientifiche alla produzione e distribuzione della musica, del teatro e della danza, alla programmazione di festival e rassegne, al project management, alla ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni, allo sviluppo di strategie di comunicazione e piani di marketing, alla formazione del pubblico.

A conclusione del percorso formativo, i partecipanti potranno trovare occupazione, con ruoli gestionali e organizzativi, nei campi della produzione, distribuzione e promozione, in enti pubblici e imprese private del settore: teatri, compagnie, festival, istituzioni culturali.

Il corso riconosce 60 crediti formativi e rilascia il titolo universitario di Master di I livello; vede un’offerta formativa di 240 ore di didattica frontale e 80 ore di incontri seminariali; prevede 500 ore di stage presso aziende nazionali del settore (enti lirici, festival, teatri nazionali e circuiti teatrali, centri di produzione, realtà della stabilità diffusa). In alternativa allo stage, per gli studenti che già svolgono attività lavorativa, è prevista la realizzazione di un project work dedicato alla simulazione di un progetto.

Destinatari: Il Master si rivolge a candidati in possesso di lauree triennali e quadriennali o titoli equipollenti: Conservatorio, Accademie, Istituzioni straniere equiparate.

L’ammissione è condizionata al superamento della prova di accesso per titoli e colloquio.

La didattica in aula, presso gli spazi del Dipartimento delle Arti (via Barberia 4, Bologna) sarà erogata “blended learning”, in presenza e da remoto. Gli studenti avranno sempre la possibilità di seguire in diretta streaming le lezioni svolte in aula tramite la piattaforma Teams d’Ateneo.

L’attività didattica si svolgerà da febbraio a maggio, dal martedì al venerdì. Gli stage in

azienda si svolgeranno da giugno a dicembre. Percentuale di frequenza obbligatoria: 70%

delle attività.

IN SINTESI

Scadenza bando di ammissione: 7 gennaio 2022

Periodo di svolgimento: febbraio – dicembre 2022

Sede: Dipartimento delle Arti – via Barberia 4, Bologna

Didattica: erogata “blended learning”, in presenza e da remoto su piattaforma Teams

d’Ateneo

Direzione: Prof.ssa Cristina Valenti, Dipartimento delle Arti

Tutor: Dott.ssa Iride Albano

Comitato scientifico: Matteo Casari, Roberta Paltrinieri, Alessandro Pontremoli, Michele

Trimarchi, Cristina Valenti

Sito web: master.unibo.it/imprenditoria-spettacolo

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:

www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2021 – 2022 > Imprenditoria dello

spettacolo

Costo: 4.000 € da corrispondersi in due rate

Agevolazioni: tre agevolazioni sulla seconda rata per l’intero importo pari a 2.000€ in base alla graduatoria generale di merito.