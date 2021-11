Novità per i cittadini che vogliano smaltire vecchi elettrodomestici, armadi, divani, materassi, mobili e, in genere, rifiuti ingombranti di origine domestica. Sul portale https://servizi.irenambiente.it – dedicato ai servizi ambientali – è stato attivato il servizio di prenotazione del ritiro a domicilio online.

Chiunque abbia un rifiuto ingombrante da smaltire ed è impossibilitato a portarlo nei centri di raccolta presenti sul territorio, può scegliere ora la prenotazione collegandosi al portale https://servizi.irenambiente.it cliccando sull’icona “Rifiuti Ingombranti”. Selezionando il comune nel quale è disponibile il servizio, si inseriscono i dati anagrafici oltre all’elenco dei materiali da raccogliere. A quel punto sarà possibile scegliere dal calendario proposto la giornata in cui esporre i rifiuti. L’esposizione dovrà avvenire entro le ore otto della data selezionata su fronte strada apponendo un cartello con l’indicazione “per Iren”.

Per il servizio di ritiro a domicilio non è prevista la corresponsione di alcun onere aggiuntivo.

EMERGENZA COVID-19

Il rifiuto ingombrante non deve essere stato, negli ultimi 15 gg, in contatto nello stesso appartamento o abitazione con persona positiva o in isolamento fiduciario o precauzionale. Nel caso in cui la condizione sopra riportata non sia confermata, non è possibile procedere con la prenotazione on-line. In caso di dubbio, contattare il Numero Verde di Iren Ambiente 800 212607.