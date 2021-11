A dicembre il FabLab Junior di Fiorano Modenese propone nuovi laboratori di Steam education gratuiti e aggiunge un regalo speciale.

Entro mercoledì 8 dicembre sarà possibile prenotare via mail un kit gratuito con attività da svolgere a casa con tutta la famiglia nel periodo natalizio. Basterà scrivere “Richiedo il kit natalizio per mia/o figlia/o nome e cognome” all’indirizzo info@casacorsini.mo.it. I kit sono pensati per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Nella ‘palestra digitale’ del Comune di Fiorano Modenese, conosciuta ed apprezzata in Regione, continuano poi i laboratori in presenza, di dicembre, tutti gratuiti, realizzati dall’associazione Lumen, col sostegno del Comune e di Fondazione di Modena.

Le attività di dicembre prendono il via giovedì 2 con “Merge Cube 3D: scopriamo il corpo umano con il nostro cubo interattivo” (6-9 anni) e proseguono martedì 7 con “Wedo Rudolph: costruiamo la slitta di Babbo Natale con i Lego Wedo” (9-11 anni). Giovedì 9 dicembre tocca a “Quiver: diamo vita ai nostri disegni” (6-9 anni), mentre martedì 14 viene proposto “Scratch: realizziamo un videogame” (9-11 anni).

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma per giovedì 16 e martedì 21 dicembre rispettivamente con “Alberello led: addobbi natalizi colorati”(6-9 anni) e “Santa skiing: gara sugli sci per Babbi Natale con Wedo Lego” (9-11 anni).

Tutti i laboratori si svolgeranno dalle 17 alle 18, i posti sono limitati e l’iscrizione obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it