“Nel 2022 il Comune di Bologna raddoppierà i fondi per le azioni di contrasto alla violenza sulle donne”.

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, l’annuncio arriva dalla vicesindaca Emily Clancy.

Attualmente il contributo diretto del Comune ammonta a 67 mila euro. L’Amministrazione ha deciso di prevedere ulteriori 100 mila euro con la variazione di bilancio di gennaio, più che raddoppiando così il proprio impegno, per sostenere con maggiore forza le attività per il contrasto alla violenza di genere su tutto il territorio metropolitano.

“Nella settimana che ci porta al 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – spiega la vicesindaca Clancy – il nostro Comune vuole dare un segnale concreto di come il contrasto alla violenza di genere sia fondato su un lavoro strutturale, quotidiano, che non si esaurisca in una giornata. Com’è strutturale ed endemica la violenza di genere così deve essere la nostra risposta amministrativa.

Nei prossimi anni dovremo infatti lavorare su tre direttrici: promozione delle pari opportunità, tutela delle differenze e contrasto alla violenza di genere.

Su quest’ultima sono contenta di poter annunciare già oggi che stiamo predisponendo una variazione di bilancio in Comune che consentirà una cifra superiore al raddoppio dei fondi per i centri anti violenza per sostenere le attività non solo a Bologna, ma in ambito metropolitano.

Una prima azione concreta, alla quale ci eravamo impegnati nel programma della coalizione di governo, per il sostegno ai Centri Antiviolenza e per la lotta alla violenza di genere.

Le azioni da intraprendere per la parità sono tante e impegnative, ma vorrei considerare questa come il segnale che le politiche per l’uguaglianza di genere sono tra le priorità della Giunta e tra i temi che, trasversalmente, attraverseranno l’intero programma di mandato”.