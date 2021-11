Si è concluso il percorso di ricerca di un soggetto in grado di assistere il Comune di Vignola nella individuazione di fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali. L’incarico è infatti stato affidato alla società “Idea-re – Ideas & Resources” di Paolo Franceschini, specializzata nel supporto ai processi di Innovazione e ricerca e di gestione di finanziamenti pubblici.

“In un momento come questo – spiega l’assessore al Bilancio del Comune di Vignola Mauro Smeraldi – per poter effettivamente realizzare i progetti che abbiamo in mente per la nostra città è fondamentale riuscire a intercettare finanziamenti sia europei che nazionali. I Comuni, soprattutto quelli di medie dimensioni, non sempre hanno al proprio interno le competenze specifiche richieste per questa attività. E’ per questo che abbiamo deciso di affidarci a un soggetto esterno, di documentata esperienza nel settore, che ci possa sostenere sia nella fase della ricerca delle fonti di finanziamento, ma anche in quelle della presentazione e gestione delle relative di domande. L’auspicio è che anche altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli possano unirsi a Vignola in questo progetto”.

“I fondi del Pnrr stanno per arrivare – conferma la sindaca Emilia Muratori – ed è fondamentale per i Comuni farsi trovare pronti. Con il supporto di questa società, contiamo di riuscire a mettere in campo immediatamente competenze ed esperienze nel settore. Nel lavorare a fianco a questi esperti, anche i nostri dipendenti potranno formarsi e acquisire conoscenze specifiche che ci consentiranno di arrivare a costruire un Ufficio Europa al servizio di tutta l’Unione Terre di Castelli”.

La durata dell’affidamento è di 24 mesi e l’erogazione del corrispettivo è subordinata all’effettivo trasferimento al Comune di Vignola di risorse comunitarie, nazionali o regionali per finanziare i progetti messi a punto dall’Amministrazione.