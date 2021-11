Disposizioni anticipate di trattamento meglio note come Testamento Biologico, dal 4 maggio 2021, è attivo a Reggio Emilia lo sportello “SCEGLIERE”. Si tratta di un servizio gratuito, dedicato ai cittadini e finalizzato a fornire informazioni sui diritti e sulle possibilità introdotte dalla Legge n. 219 del 2017 concernente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. I professionisti che si alternano allo sportello oltre a offrire chiarimenti in merito possono dare aiuto e consulenza nella scrittura vera e propria delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), note anche come Testamento Biologico.

Attraverso i colloqui con operatori esperti e formati su questi temi (medici legali, medici di medicina generale, medici palliativisti, infermieri, bioeticisti), “SCEGLIERE” ha l’obiettivo di supportare le persone a redigere le proprie DAT in modo coerente con i propri valori, preferenze e obiettivi di vita. Nell’ottica di rendere il servizio sempre più fruibile da tutti i cittadini che fanno riferimento all’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, da oggi è possibile indicare come sede preferenziale per la consulenza una sede tra: Reggio Emilia, Guastalla e Castelnovo Né Monti.

Per chi desiderasse ricevere informazioni sullo sportello “SCEGLIERE” e sul suo funzionamento, i consulenti e i referenti del servizio saranno presenti con un banchetto informativo, in Piazza Fontanesi a Reggio Emilia il 24 novembre in occasione della festività di San Prospero, dalle ore 10 alle ore 18.

Gli incontri del Servizio “SCEGLIERE” si tengono, su richiesta dei cittadini e dei pazienti, nelle seguenti sedi: In-Forma Salute piano 1 del CORE, Arcispedale Santa Maria Nuova, Viale Risorgimento, 80 – Reggio Emilia; Ospedale Civile di Guastalla Via Donatori di sangue, 1 – Guastalla; Ospedale Sant’Anna Via Roma, 2 – Castelnovo Né Monti. Data, Ora e luogo esatto dell’incontro vengono concordate in occasione del primo contatto telefonico o via mail con il Servizio.

Per ulteriori informazioni sul servizio, seguire il link: https://www.ausl.re.it/scegliere-a-consulenza-etica-e-dat Per info: Tel. 0522 296497; E-mail: informasalute@ausl.re.it.