Sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sull’estremo settore orientale della regione, dove non si escludono locali piovaschi nelle prime ore del mattino. In serata aumento della copertura nuvolosa, ad iniziare dai rilievi ed in estensione alla pianura. Temperature in diminuzione, con valori minimi comprese tra 2 e 6 gradi; massime fra 8 e 11 gradi. Venti deboli variabili in pianura, da nord sulla fascia costiera. Mare inizialmente molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione fino a divenire poco mosso dalla serata.

(Arpae)