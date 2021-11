Vuole essere un momento di incontro con la comunità, una semplice presenza per stare insieme, confrontarsi, condividere valori e un obiettivo fondamentale: dire basta alla violenza sulle donne, in occasione della giornata internazionale dedicata a questo tema.

Le volontarie e le dipendenti della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia saranno dunque in piazza Prampolini, nel cuore del centro storico di Reggio, proprio il 25 novembre, giovedì, quando in tutto il mondo sono previste azioni per cercare di contrastare questa piaga ancora molto presente nella società, come purtroppo dimostrano casi anche molto gravi quasi quotidianamente. Azioni che partono sempre dalla sensibilizzazione e richiesta di ascolto.

L’appuntamento è alle ore 17 in piazza, per incontrare le reggiane e i reggiani, confrontarsi, dialogare, stare insieme nella consapevolezza di essere uniti da questi importanti obiettivi. A seguire è in programma anche una “merenda” insieme al Caffè Europa. L’evento è aperto a tutti, anzi l’invito a partecipare è rivolto a ogni persona che ha a cuore l’eliminazione della violenza contro le donne.