Una pista ciclopedonale, che correrà al lato di via Prato Bovino, collegherà il capoluogo con le frazioni di Cogruzzo e Meletole.

L’opera in questione è attesa da tempo dalla comunità castelnovese e riveste un’importante valenza sociale: avvicinare le frazioni al centro in totale sicurezza. Si tratterà quindi di un’opera importante dal punto di vista ambientale, sociale, lavorativo (già oggi, su via Prato Bovino è frequente incrociare persone che, nelle ore di punta, percorrono la strada in quanto abitano nelle frazioni e lavorano nelle aziende presenti nella zona artigianale del paese) e sportivo, con la possibilità di utilizzare il percorso per praticare attività fisica.

Il quadro economico dei lavori previsti ammonta a 1milione 600mila euro. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è già stato approvato con una delibera di giunta comunale, mentre la giunta dell’Unione Terra di mezzo ha candidato l’opera al bando della Regione Emilia-Romagna, tramite cui è stato ottenuto un cofinanziameto di 445mila euro.

Per garantirne la realizzazione della pista il Comune è pronto a finanziare con risorse proprie la restante parte dell’infrastruttura. Nei primi mesi del 2022 sarà pronto il progetto definitivo, che verrà presentato in assemblee pubbliche nelle frazioni interessate.

“Si tratta di un progetto fondamentale per la nostra comunità perché avvicina le frazioni al centro – commenta il sindaco Francesco Monica – Inoltre è importante anche dal punto di vista ambientale, come dimostra il fatto che sia l’Unione che la Regione ne abbiano certificato la strategicità. Da tempo i cittadini mettevano la ciclopedonale tra le loro priorità e finalmente abbiamo iniziato a concretizzare il percorso che poterà alla sua nascita”.