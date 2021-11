È degli ultimi giorni la notizia che la Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di Feronia per il dissequestro della discarica di via Comunale Rovere.

“La notizia di questo provvedimento – dice il sindaco Marco Poletti – sarà un ulteriore argomento che affronterò la prossima settimana con l’assessora Priolo, con la quale avevo già in programma un incontro proprio per affrontare in modo approfondito la questione della discarica. Discarica che non sarà l’unico tema della mia visita in Regione: al centro degli incontri già fissati con la struttura tecnica regionale ci sarà anche la ricostruzione. Incontri dai quali ci aspettiamo di rientrare con buone notizie da comunicare ai cittadini”.