A centinaia, presso la chiesa parrocchiale di San Pietro a Rometta, per la veglia di preghiera promossa dalle comunità parrocchiali sassolesi. «Siamo addolorati e turbati, e questa sera vogliamo metterci davanti al Signore con le nostre semplici preghiere, affidandogli Simonetta, Elisa, Ismaele e Sami, perché possano trovare in cielo quella pace e quella serenità che hanno cercato su questa terra e che sono state tolte loro in modo improvviso e violento», hanno detto i celebranti, che hanno voluto ricordare «anche chi ha fatto tutto questo, perché possa trovare perdono e riconciliazione».



