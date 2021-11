Poco dopo le 9.30 di questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando Provinciale di Reggio Emilia, unitamente ai colleghi della locale Compagnia, su input dell’operatore in servizio al 112, allertato da un residente, intervenivano nel parco pubblico dell’ex polveriera adiacente la via Patti di Reggio Emilia dove veniva rinvenuto il cadavere di una donna.

Sul posto i carabinieri reggiani, coordinati dalla Dr.ssa Maria Rita Pantani, sostituto presso la Procura di Reggio Emilia titolare delle indagini, consentivano di accertare trattarsi di un omicidio. La donna, identificata, era nata a Lima (Perù) il 22.7.1987, residente a Reggio Emilia, è deceduta per le ferite mortali causatele da un coltello, rinvenuto e sequestrato sul posto. Le immediate risultanze investigative dei carabinieri portavano a indirizzare le attenzioni su un uomo, ex compagno della donna, che localizzato dai carabinieri reggiani è stato fermato e condotto in caserma. La sua posizione è al vaglio. Nella caserma dei Carabinieri di Corso Cairoli è giunta anche la Dr.ssa Maria Rita Pantani.