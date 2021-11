Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale, sta portando avanti un progetto di ottimizzazione del servizio idrico di Fiorano Modenese e, nell’ambito di questo progetto, da lunedì 22 novembre prenderà il via l’intervento di posa di una nuova condotta.

I lavori, che prevedono un investimento a carico di Hera di circa 15.000 euro, si svolgeranno in via Goldoni, nel tratto di strada compreso tra via Carducci e via Statale Est. Per consentire il regolare andamento del cantiere, che avrà una durata di circa un mese, nel tratto interessato via Goldoni sarà chiusa al traffico. Saranno comunque sempre garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.

Anche se qualche breve interruzione di servizio potrà rendersi necessaria, non sono previste prolungate sospensioni dell’erogazione dell’acqua. Nel caso, comunque, gli utenti coinvolti saranno avvisati con debito preavviso.