Al mattino nuvoloso sulla pianura centro-occidentale, ampie schiarite sul resto del territorio. Nel corso della giornata ampi rasserenamenti con transito di qualche nube medio-alta che non impedirà un buon soleggiamento. Foschie dense e banchi di nebbia in mattinata nella pianura adiacente al Po e nelle vallate appenniniche, in sollevamento da metà mattinata. Temperature minime in lieve diminuzione, con valori compresi tra 7 e 10 gradi, localmente inferiori in aperta campagna; massime intorno a 11/13 gradi. Venti deboli inizialmente settentrionali, tendenti a divenire deboli variabili. Mare mosso al mattino, ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)