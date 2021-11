Pallacanestro Scandiano comunica di aver ricevuto le dimissioni di coach Alberto Baroni, che lascia così nel corso della sesta stagione di fila alla guida dei biancoblu. Al tecnico, che ha effettuato la scelta per motivi personali, sono legati alcuni splendidi ricordi della nostra storia, su tutti il duplice salto dalla Promozione alla C Silver maturato nel corso del suo mandato.

Il nuovo allenatore della prima squadra maschile è Luca Spaggiari. Classe 1974, il coach novellarese è reduce dalle esperienze fuori provincia con Anzola e Nazareno Carpi, mentre in precedenza ha guidato il Basket 2000 fino alla storica “doppietta” campionato-coppa in C Gold, quando in campo guidava proprio l’attuale ds scandianese Bartoccetti, passando poi ad allenare la Pallacanestro Novellara. A coach Spaggiari il più grande “in bocca al lupo” in vista delle prossime sfide.