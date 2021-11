In Serie B femminile scatta il girone di ritorno e per la Pallacanestro Scandiano è tempo di tornare sul parquet di casa. Venerdì alle 21,15, al PalaRegnani, la formazione biancoblu riceve la visita del Magik Rosa Parma, sconfitta all’andata col punteggio di 49-43, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria della scorsa settimana sull’altro team ducale del Parma Basket Project. Attenzione, tuttavia, alle avversarie di giornata, decise ad allungare la serie positiva dopo la prima vittoria della stagione, ottenuta nell’ultimo turno contro la Valtarese. Dirigono l’incontro De Santis e Squadrito di Modena.

Turno di riposo, invece, per la C Silver maschile, che tornerà in campo il 27 novembre alle 19, ospite della capolista Correggio.