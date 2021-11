Dal primo novembre è entrato in vigore il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile. La nuova normativa si applica alle imprese del settore edile, con alcune eccezioni.

Per avere un quadro completo dei nuovi obblighi, di come funziona e di come ottenere l’attestazione di congruità, Lapam Comparto Costruzioni ha organizzato un webinar gratuito giovedì 18 novembre dalle ore 10 alle 12 con la direttrice di Cassa Edili di Reggio Emilia, Lorenza Vallisneri che intervrrà insieme ad Alberto Belluzzi, referente sindacale comparto Costruzioni Lapam e a Danilla Scalabrini, della Cassa Edili di Reggio Emilia.

L’evento è gratuito, per iscriversi e partecipare al webinar www.lapam.eu.