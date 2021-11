È stato dimesso dall’ospedale di Sassuolo, dove era ricoverato dal 7 novembre, il Sindaco di Sassuolo Francesco Menani. Trasferito dopo l’operazione a cui è stato sottoposto a Baggiovara, a seguito dell’incidente stradale che lo ha coinvolto il 26 ottobre scorso, Menani è stato assistito dall’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa e Fisiatria coordinata dal Dr. Valter Gherardi.

“Già nel fine settimana– spiega Gherardi – abbiamo anticipato al Sindaco la decisione di dimetterlo, in modo far farlo rientrare al proprio domicilio per la prosecuzione delle cure. L’equipe della medicina riabilitativa ha provveduto a rilasciare indicazioni specifiche sulle strategie gestionali al domicilio e definito la continuazione dei programmi riabilitativi personalizzati in regime ambulatoriale. Il quadro clinico del Sindaco è stabile e buono, dovrà pazientare in attesa della guarigione delle fratture”.

Al Sindaco ha portato il suo saluto anche il Direttore Generale dell’Ospedale, Stefano Reggiani, che ha seguito con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni di salute. “I miei migliori auguri di una guarigione piena e il più veloce possibile – sono le parole del Dr. Reggiani. Sono sicuro che la tempra del primo cittadino e la passione per il suo lavoro, che tanto gli è mancato in queste settimane, saranno preziosi alleati nel percorso di piena ripresa delle sue attività”.

Il Sindaco Francesco Menani si è detto “pronto a ripartire” e ha voluto ringraziare “medici, infermieri e operatori sanitari che hanno dimostrato grande professionalità e umanità nei confronti di chi soffre. Tornare a casa – ha proseguito – mi rende felice e spero in una rapida evoluzione che mi porti alla guarigione completa, a poter tornare alla mia vita normale. Non vedo l’ora di rientrare in ufficio e tornare nelle piazze, per proseguire il mandato che la cittadinanza mi ha affidato”.