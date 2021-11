I.O., tratto dall’Otello di William Shakespeare, di e con Tony Contartese e Marco Marzaioli, in scena al Temple Theater presso la Casa nel Parco di Sassuolo giovedì 18 e giovedì 25 novembre alle 20:30.

Due gli attori in scena, due i personaggi: Otello e Iago. L’opera, liberamente tratta dall’Otello di W. Shakespeare, diventa così più incisiva e sintetica nella sua esecuzione. Non c’è spazio per la salvezza: il pensiero diventa parola, per mutarsi a sua volta in azione o meglio, in tragedia.

Prenotazione posti 3534327979 oppure templetheater.sassuolo@gmail.com

Biglietto intero € 10 – Biglietto ridotto per minori di 12 anni € 5

Il Temple Theater rispetta tutte le attuali norme per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in materia di igiene e sicurezza. Per maggiori informazioni sull’accesso agli spettacoli è consigliabile riferirsi alla segreteria. È preferibile arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per consentire la gestione degli ingressi in sicurezza.

Temple Theater c/o Casa nel Parco Largo Bezzi, 4 a Sassuolo – Informazioni e segreteria 3470058311