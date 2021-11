Ieri notte i carabinieri di Cadelbosco Sopra e Correggio sono intervenuti per i rilievi di due incidenti entrambi riguardanti fuoriuscite stradali.

Alle ore 22.30 i carabinieri di Correggio intervenivano in località Fazzano lungo la tangenziale all’altezza dell’incrocio con via Fazzano direzione Carpi. Sul posto i carabinieri accertavano che un 66enne di Soliera alla guida di un’Alfa 156 per cause al vaglio, era fuoriuscito dalla sede stradale andando a collidere contro la segnaletica stradale. L’uomo, causa i traumi riportati, veniva condotto in ospedale a Reggio Emilia dai sanitari del 118 in condizioni medio gravi e comunque in codice 3. Sul posto anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia per la messa in sicurezza del mezzo.

Poco dopo, intorno alle 23.00 i carabinieri di Cadelbosco Sopra intervenivano lungo via Bergamina del comune di Gattatico dove, un 51enne di Gattatico alla guida di un fuoristrada Great Waller, per cause al vaglio, era fuoriuscito dalla sede stradale. Anche in questo caso l’uomo veniva condotto in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti in codice 3.

In entrambi i casi i feriti non sarebbero in pericolo di vita.