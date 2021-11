E’ successo sabato scorso quando, nel primo pomeriggio, un autoarticolato con targa straniera condotto da un autista di origine comunitaria, è stato fermato per un controllo nell’area di servizio “Bentivoglio Ovest” sull’autostrada A13 nel territorio del Comune di Bentivoglio (BO).

Dopo i primi accertamenti sul veicolo e sulla regolarità del trasporto, gli Agenti della Polizia Stradale si insospettivano per il comportamento insolitamente irrequieto del conducente, tanto da indurli ad approfondire il controllo alla banca dati. Si è così scoperto che l’uomo, un 51enne, risultava ricercato sul territorio Nazionale per scontare una condanna di 1 anno, 7 mesi e 20 giorni in carcere per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri su provvedimento del Tribunale di Venezia emesso nel 2013.

L’uomo, dopo la condanna, si era reso irreperibile, continuando a condurre anche in Italia veicoli pesanti per conto di ditte straniere, senza mai soggiornare presso fisse dimore o strutture alberghiere, dormendo sempre a bordo dei mezzi affidatigli, rendendo di fatto molto difficile il suo rintraccio.

Su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, lo stesso è stato immediatamente condotto dagli Agenti presso il carcere della “Dozza”, per scontare la propria pena.