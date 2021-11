I Carabinieri dell’aliquota di pronto intervento “A.P.I.” del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Bologna, specializzata nel fronteggiare eventuali emergenze di natura terroristica, su segnalazione dei carabinieri in servizio di vigilanza presso la Basilica di San Petronio, sono prontamente intervenuti nel pomeriggio di ieri, in quanto uno zaino di piccole dimensioni era stato rinvenuto su di una panca in legno davanti all’altare.

I carabinieri delle “A.P.I.”, con estrema professionalità e senza che i fedeli si allarmassero, hanno fatto defluire tutti i presenti dall’interno della basilica, mettendo quindi in sicurezza l’area. Subito dopo, mentre si accingevano a compiere le delicate operazioni di ispezione dello zainetto, giungeva il proprietario, identificato in uno studente 21enne liceale di nazionalità Pakistana, il quale riferiva di esserlo dimenticato durante una visita alla basilica.

Le operazioni di ispezione/bonifica venivano comunque effettuate e terminavano poco dopo, accertando che al suo interno vi erano solo effetti personali.