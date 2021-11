Il Circolo ‘’Amici della Lirica’’ di Sassuolo da avvio alla stagione concertistica 2021/2022 domenica 21 novembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium ‘Bertoli’ di Sassuolo con il concerto lirico “Liricamore” giunto alla sua 8^ edizione.

In questo concerto, che si inserisce nella rassegna ‘Autunno in Auditorium’ e che si svolge col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo, avremo il piacere di ascoltare le voci del soprano Letizia Cappellini, del mezzosoprano Magdalena Urbanowicz, del tenore Thomas Vacchi e del basso-baritono Alessandro Busi che ci proporranno alcune fra le arie più famose del repertorio del melodramma italiano e non solo. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dalla pianista Claudia Rondelli.

Per la sicurezza di tutti saranno rispettate le norme anti Covid in vigore: porto della mascherina, green pass, distanza interpersonale, etc. Entrata libera con prenotazione obbligatoria al n. 335.5348.339.