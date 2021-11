I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena, nella giornata di ieri, hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, Dott.ssa Lucia Musti, nei confronti di un 52enne marocchino, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disoccupato e pluripregiudicato, indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Bologna tra il 2015 e il 2016. L’arrestato dovrà espiare la pena di anni 7, mesi 7 e giorni 25 di reclusione.



