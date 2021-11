Molto nuvoloso o coperto, con piogge più diffuse e persistenti sulle pianure e aree pedecollinari centro-occidentali; più sporadiche sulla Romagna al mattino. Temperature minime in lieve aumento sul settore centro-occidentale, comprese tra 9 e 11 gradi; massime in diminuzione sul settore centro-occidentale con valori tra 13 e 14 gradi ed in temporaneo aumento sulla Romagna, ove si potranno temporaneamente toccare punte di 16/17 gradi. Venti inizialmente deboli meridionali, tendenti a disporsi da est e a rinforzare leggermente nel corso della giornata. Mare poco mosso al mattino, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mosso.

(Arpae)