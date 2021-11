Recentemente sono stati eletti due nuovi presidenti di importanti ASD pallavolistiche della provincia di Modena: il nuovo presidente della ASD Scuola di Pallavolo Anderlini e il nuovo presidente della ASD Pavullo Volley. Sono previste nuove forme di collaborazione, essendo entrambe le associazioni collegate alla rete d’impresa Anderlini Net.

Come nuovo presidente della storica associazione modenese ASD Scuola di Pallavolo Anderlini è stato eletto Paolo Lazzaretti, già in precedenza membro del direttivo. Il nuovo presidente della ASD Pavullo Volley è invece Simone Tassoni, che lascia l’incarico nell’associazione di Modena per subentrare al presidente dimissionario pavullese Stefano Scaruffi. Sono elezioni che riguardano due persone con esperienza di lungo corso in ambito pallavolistico, che assumono incarichi ai vertici di due importanti ASD del territorio modenese.

Il nuovo presidente della ASD Scuola di Pallavolo Anderlini Paolo Lazzaretti ha iniziato come dirigente di società sportive sassolesi: S. Francesco Volley di Sassuolo e Idea Volley di Sassuolo, dove è stato allenatore e poi presidente nel 2012. Nel 2016 è entrato come dirigente nel progetto San Michielese Anderlini, per poi diventare Direttore Sportivo del settore Femminile Provinciale di Anderlini, ruolo che ricopre tuttora.

Paolo Lazzaretti commenta l’elezione: “Ringrazio prima di tutti Luana Serafini e il presidente Marco Neviani che, dopo l’esperienza della collaborazione a Sassuolo, mi hanno proposto di trasferirmi a Modena come Direttore Sportivo. Grazie per avermi dato questa opportunità. Ringrazio Simone Tassoni per la stima e l’amicizia che ci lega. Federica Stradi, Cristina Cavani, Davide Zaccherini e tutte le persone che lavorano e che hanno lavorato in questi anni nel mondo Anderlini. Un ringraziamento speciale va a Rodolfo Giobbe Giovenzana per le esperienze che abbiamo condiviso e per avermi regalato la sua amicizia e saggezza. Fare sport, crescere, condividere con i nostri atleti e le loro famiglie sono i nostri obiettivi; valorizzare tutte le persone che lavorano e collaborano con noi; migliorare e migliorarci per affrontare un mondo sportivo in continua evoluzione. Questo è l’orgoglio di essere Anderlini.”

Simone Tassoni, già Direttore Sportivo del Settore Maschile di Anderlini e Consigliere di FIPAV Modena, saluta l’assunzione di presidente della ASD Pavullo Volley con queste parole: “Sono felice e motivato nel prendere le redini della ASD Pavullo Volley, penso che, grazie al nuovo progetto con Scuola di Pallavolo Serramazzoni si possa costruire qualcosa di importante nel Frignano. Contemporaneamente, sono dispiaciuto per avere lasciato l’incarico di Presidente per l’ASD Scuola di Pallavolo Anderlini, perché mi sento nel cuore della Società e del progetto che abbiamo intrapreso. Sono convinto che, unendo le forze, si potrà creare qualcosa che porti maggior qualità e opportunità di crescita per i ragazzi del territorio, creando anche nuovi posti di lavoro. La società che andrò a rappresentare entrerà nella rete d’impresa assieme alle altre tre società Anderlini. Mando un in bocca al lupo al neo presidente Paolo Lazzaretti e un “a presto” al presidente uscente di Pavullo Volley Stefano Scaruffi, perché è soprattutto grazie a lui se siamo riusciti, finalmente, a dar vita a questo progetto!”