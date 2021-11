Sabato 13 e domenica 14 novembre la nazionale di calcio romena under 20 si allenerà presso il Campo sportivo Claudio Sassi di Fiorano Modenese, in vista del match previsto per lunedì 15 novembre ore 14.00, allo Stadio Ricci di Sassuolo, contro l’Italia (sempre under 20). Si tratta di una gara valida per le qualificazioni del torneo 8 nazioni, che vede tra le altre protagoniste, squadre nazionali del calibro di Germania, Inghilterra, Portogallo.

La Romania under 20 quindi farà allenamento sabato, dalle 18.30 alle 20.00, e domenica, dalle 15.00 alle 16.30, al Campo Sassi. Un evento significativo, dal momento che era dai Mondiali di Italia90 che una nazionale non si allenava a Fiorano Modenese. Il Sassi attualmente è in gestione al Gruppo Sportivo Spezzanese, che ha accettato molto felicemente di mettere a disposizione il campo per questi due allenamenti.

“Ringraziamo caldamente il Comune – affermano dalla la Spezzanese – per l’aiuto fornito nella gestione dell’evento, attraverso la celerità nei vari permessi, la pronta pulizia delle aree interessate, e altro ancora. Speriamo situazioni come questa possano ripetersi in futuro”.

“Fa molto piacere – commenta invece l’assessore allo Sport, Monica Lusetti – ospitare questo tipo di eventi, ed è stato giusto cogliere l’occasione da parte della società sportiva, così come da parte del Comune. Il Campo Sassi è certamente uno dei più belli del comprensorio per la sua estensione, unita alla tranquilla posizione avvolta nel verde: è bello venga conosciuto. Come Amministrazione non faremo mai mancare il nostro appoggio per incentivare e dare visibilità allo Sport”.