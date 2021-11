Un incontro per parlare dell’Hospice di Villa Montecuccoli a Baggiovara e, più in generale, di assistenza alle persone con patologie in fase avanzata e progressiva. Sabato 13 novembre l’auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone ospiterà dalle 15 l’incontro “Hospice – Un’alternativa al domicilio”, organizzato dalla Fondazione Hospice Modena, in collaborazione con l’associazione “L’abito di Salomone”.

All’evento interverranno il Sindaco Massimo Paradisi e la promotrice dell’incontro Antonella Bergamini, il presidente di Fondazione Hospice Modena – Dignità per la vita – Cristina Pivetti, Gabriele Luppi, presenterà la Fondazione e i motivi della sua costituzione, la vice presidente della Fondazione Marinella Nasi farà una panoramica su cos’è un hospice, sulla dignità umana e sulle cure palliative, infine l’architetto Gian Paolo Ferrari presenterà il progetto di Baggiovara.

L’incontro è gratuito, per accedere all’auditorium è necessario essere muniti di Green Pass, per maggiori informazioni rivolgersi al numero 347-0528233.