La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Modena il 13 ottobre 2021, un cittadino del Gambia di 21 anni.

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Questore, il 9 novembre scorso, alle ore 12.50, la Squadra Volante ha proceduto all’identificazione di due persone sospette che stazionavano su una panchina all’interno del parco Novi Sad.

Da un immediato controllo in banca dati è emerso che il 21enne era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari per aver trasgredito alle prescrizioni inerenti alla misura applicata.

Il giovane straniero è noto agli Uffici in quanto già tratto in arresto dalla Squadra Volante nell’ottobre 2020 per il reato di tentata rapina ai danni di un barista.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.