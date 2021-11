Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da sabato 13 a lunedì 15 novembre è la volta di “La scelta di Anne – L’ Èvénement”, un film di Audrey Diwan con con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì, 5 euro per tutti. Orari: sabato h. 21.00 / domenica h. 18.00 – h. 20.30 / lunedì h. 21

Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, sulla pista da ballo altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in un romanzo rosa. In un ambiente che condanna il suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno di essere incinta, privata così della libertà di decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto cerca disperatamente di trovare una soluzione.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso.

Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.