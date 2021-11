Si è appena concluso l’incontro urgente convocato dalla Regione Emilia Romagna sulla

vertenza Saga Coffee / Gruppo Evoca. L’Assessore Vincenzo Colla ha richiesto all’Azienda di prendersi un periodo di 10 giorni per ritornare al tavolo con soluzioni alternative alla chiusura del sito di Gaggio Montano anche con un progetto di rilancio delle produzioni del settore.

Per la FIOM CGIL e la FIM CISL, territoriali e regionali, siamo di fronte alla violazione non

solo di quanto previsto dai recenti accordi aziendali, ma anche del Patto per il Lavoro e il

Clima sottoscritto in Regione da tutte le parti sociali, pertanto non possono essere attuate

dall’azienda iniziative unilaterali.

Le distanze restano molto ampie, in quanto l’Azienda, per tramite dell’amministratore

delegato di Saga Coffee e di Evoca spa, pur accettando la nuova convocazione del tavolo per il prossimo 23 novembre, si è limitato a ragionare di possibili progetti di reindustrializzazione del sito.

Pertanto la vertenza resta aperta, il presidio permanente rimane e nelle prossime ore saranno decise ulteriori iniziative di lotta.