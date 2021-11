L’Ufficio Tributi del Comune di Reggio Emilia cambia sede: da quella ‘storica’ di Galleria Santa Maria, a quella nuova, negli spazi riqualificati e accoglienti di palazzo della Frumentaria, in via San Pietro Martire 2/B.

Da domani e per il tempo necessario – stimato in una settimana – a completare le operazioni di trasloco e insediamento, gli uffici non saranno contattabili né raggiungibili dal pubblico, neppure su appuntamento come normalmente avviene.