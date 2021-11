Dalla provincia di Napoli un 54enne residente a Frattamaggiore si è insidiato nei siti di compravendita piazzando annunci trattanti la vendita di un Ipad Air 2 che però non spediva. L’uomo è stato identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di Campagnola Emilia e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di truffa.

Vittima del raggiro un 45enne operaio abitante a Campagnola Emilia che, con l’intento di regalarsi l’Apple Ipad Air 2, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce, trattando l’acquisto del pezzo a 200 euro. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione dell’oggetto acquistato, ha provveduto a versare il dovuto nella postepay fornitagli dal venditore. Con il passare del tempo, non vedendosi recapitarsi l’oggetto e non riuscendo più a contattare il venditore, materializzando di essere rimasto vittima di una truffa si è presentato ai carabinieri della stazione di Campagnola Emilia formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri i militari reggiani hanno indirizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato, poi denunciato in ordine al reato di truffa.