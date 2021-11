Quarto appuntamento, alle 20.45 di giovedì 11 novembre, con la rassegna di conversazioni con i grandi autori italiani “Giallo in Rocca, che si colloca all’interno di “Biblioteche nel mezzo della notte” e che si svolge all’interno della sala del Consiglio comunale.

Il protagonista sarà Valerio Varesi, creatore del celebre commissario Soneri e autore per Frassinelli de “Reo Confesso”.

La rassegna si chiuderà giovedì 2 dicembre, alle 20.45, con Carlo Lucarelli.

Giallo in Rocca è organizzato dal Comune di Castelnovo Sotto in collaborazione con arci e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0522.682533 o scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.

Per partecipare agli incontri sarà indispensabile essere in possesso del Green Pass.

LA TRAMA

Il commissario Soneri, della questura di Parma, deve chiudere il caso di un cadavere ripescato dal fiume, il Po, ormai da tre anni: i suoi colleghi, all’epoca, non solo non erano riusciti a capire se l’uomo si fosse ammazzato o se si trattasse di omicidio, ma non erano nemmeno stati in grado di stabilirne l’identità. Adesso serve un supplemento di indagine. Una cosa formale, viene spiegato dal questore a Soneri, quel che basta per togliere il corpo dalla cella frigorifera, tumularlo, e non pensarci più. Ma Soneri non è uomo adatto alle cose formali. E poi non si può seppellire la gente senza nome, gli dice Angela, la sua compagna di sempre; e così Soneri decide di riaprire davvero il caso. L’indagine lo porterà ad addentrarsi nel microcosmo del fiume, avvolto nelle nebbie dell’autunno padano, a cercare di rompere il muro di omertà che caratterizza quelle piccole comunità dove si annidano pescatori di frodo, piccoli delinquenti, grandi speculatori. E Soneri dovrà constatare una volta di più come la nebbia che circonda il fiume finisca per rendere invisibili le cose e le persone, cambiarne i profili, ingannare e a volte uccidere.

L’AUTORE

Valerio Varesi è nato a Torino nel 1959, vive in provincia di Parma e lavora alla redazione bolognese di Repubblica. Laureato in filosofia a Bologna con una tesi su Soren Kierkegaard, è autore di quindici romanzi noir con protagonista il commissario Soneri della questura di Parma interpretato da Luca Barbareschi in 14 puntate televisive della serie “Nebbie e delitti”, andate in onda su Rai2. Autore eclettico, ha scritto anche romanzi storico-politici riuniti nel volume “Trilogia di una Repubblica”. Varesi è tradotto anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania, Olanda, Turchia Polonia e Romania.