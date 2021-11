Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato avvertito alle 12:48:45 nell’Appennino romagnolo, in provincia di Forlì-Cesena e nel Mugello, in Toscana. L’epicentro, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato nel territorio del comune di Premilcuore (FC) ad una profondità di 8 chilometri. Alle 16:13:29 altra scossa di magnitudo 2.1 nel parmense, tra Lesignano de’ Bagni e Traversetolo, ad una profondità di 24 km. La scossa è stata avvertita anche nel reggiano. Non si ha notizia di danni.



