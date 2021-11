Se ne va un altro ‘pioniere’ del distretto ceramico. E’ infatti scomparso, all’età di 86 anni, Eusebio Fogliani, imprenditore ben conosciuto in città: sassolese, classe 1935, Fogliani ha legato gran parte della sua attività professionale soprattutto a Ceramiche Serra, da lui stesso fondate prima di ‘passare la mano’ al figlio Pietro, disperso in mare nell’agosto del 2018. Lascia la moglie Maria Ferrari, le figlie Giovanna e Giordana: non ancora rese note le date delle esequie.



