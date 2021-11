Domenica 7 novembre, alle ore 15.00, presso il Multiplo Centro Cultura di Cavriago verrà inaugurata l’opera murale dell’artista Hu-Be, pseudonimo di Emanuele Sferruzza Moszkowicz, giovane artista reggiano conosciuto dal pubblico del nostro territorio specialmente per l’opera realizzata presso la Polveriera di Reggio Emilia.

L’opera che ha realizzato al Multiplo è un’ulteriore tappa del suo progetto Scribblitti, in cui l’artista combina una prima fase in cui parte dal territorio coinvolgendo la sua comunità, ascoltando le persone che lo abitano, che lo vivono, che possono condividere con lui esperienze, ricordi e vissuti, ad una seconda fase di studio del materiale ed individuazione di temi rappresentativi e trasversali. Vi è poi una terza ed ultima fase in cui esegue a parete un grande disegno a mano libera, detto anche in gergo “walldrawing”, con il solo ausilio di un pennarello speciale in acrilico. L’opera verrà inaugurata alla presenza dell’Assessora alla Cultura Martina Zecchetti e sarà liberamente visitabile fino alle ore 19.00.