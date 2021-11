Nella giornata di ieri, mercoledì 3 novembre, è stato pubblicato, sul sito del Comune di Fiorano Modenese, il Bando Pubblico per la Concessione di Contributi e Benefici Economici anno 2021 e 2022. L’Amministrazione intende quindi promuovere e sostenere economicamente progetti e attività di soggetti operanti a vario titolo in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo, sociale in modo complementare e sussidiario rispetto ai servizi comunali, con priorità alle iniziative pensate per le festività natalizie.

Le aree tematiche cui dovranno fare riferimento le istanze sono: cultura, sport, progetti di qualificazione scolastica, e altre di diverso tipo come politiche giovanili, sociali e simili.

Il bando va a sostegno di iniziative e attività promosse da Enti, Associazioni, Istituti, Comitati, Gruppi spontanei e privati, realizzati o da realizzarsi nel secondo semestre 2021 e/o nel primo del 2022. L’intento è arricchire la vitalità culturale e sportiva della città, l’aggregazione creativa e la socializzazione dei cittadini. E insieme direzionare risorse in tematiche da sempre care a Fiorano Modenese, come la solidarietà, la formazione, l’innovazione digitale e la protezione civile anche attraverso la qualificazione di progetti scolastici.

I soggetti intenzionati, che dovranno utilizzare esclusivamente l’apposita modulistica presente sul sito, sono invitati a inviare la domanda prioritariamente via mail all’indirizzo: sport@fiorano.it, allegando fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante. Le domande potranno essere consegnate a mano preferibilmente previo appuntamento, presso il Servizio Cultura (Palazzo Astoria – 3° piano, Piazzetta Martiri Partigiani Fioranesi 1). L’invio o la consegna dovranno avvenire entro lunedì 22 novembre 2021.

Per informazioni, ecco i recapiti: 0536-833433 / 833415; oppure sport@fiorano.it.