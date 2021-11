C’è, ma non si vede. Sembra un semplice piano di lavoro, invece nasconde un sistema di cottura a induzione integrato. COOKING SURFACE Prime è una sintesi perfetta tra design e tecnologia: unisce l’estetica delle grandi lastre sinterizzate ABK Group ad una tecnologia innovativa e brevettata che rende obsoleto il metodo di cottura tradizionale. Le ultime edizioni di Cersaie e Sicam sono state l’occasione per presentare questo prodotto unico al pubblico internazionale che ha potuto apprezzarne le peculiarità, dando ufficialmente il via al lancio commerciale.

Tutelato da un brevetto europeo relativo a “Impianto di cottura per induzione su superficie porcellanata”, convalidato in numerosi paesi, COOKING SURFACE Prime offre interessanti innovazioni tecniche, come il telecomando e l’uso di utensili personalizzati. Oltre ai diritti conferiti dal brevetto europeo nei paesi di convalida, che attribuiscono ad ABK Group l’esclusiva della produzione e della commercializzazione, l’impianto di cottura a induzione di ABK Group è dotato del Certificato CE e del Certificato ETL per gli Stati Uniti.

COOKING SURFACE Prime permette di sfruttare al meglio lo spazio per svolgere ogni attività in cucina, dalla lavorazione degli ingredienti alla cottura. L’induzione, integrata al piano lavoro, cuoce impiegando meno tempo rispetto alla cucina a gas, la superficie non brucia e il calore viene trasferito direttamente ai recipienti. In questo modo si risparmia energia e, quando non si cucina, il top può essere usato per altre attività.

Il sistema di cottura ad induzione COOKING SURFACE Prime può essere installato solo ed esclusivamente in abbinamento alle lastre ABK Group prodotte riducendo le tensioni interne al materiale e commercializzate con i brand ABKSTONE, MATERIA e GARDENIA SLABS.

Garantite 25 anni, le lastre di ABK Group sono perfette per un uso sia domestico che professionale. Resistono ovviamente alle alte temperature, ma anche alle macchie, ai graffi e alle lame: consentono di tagliare e preparare i cibi direttamente sulla superficie. Il materiale del piano è di facile pulizia, in quanto impermeabile e privo di porosità, per questo altamente igienico.