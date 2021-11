Continuano i lavori di implementazione delle ciclopedonali di Cavriago presso il Parco del Cerchio, nella zona di Roncaglio, e il Parco del Casante, nei pressi di via Melato.

Nello specifico la pista del Parco del Casante collegherà via Melato con la ciclabile di via Gramsci, mentre nel Parco del Cerchio saranno collegati i parcheggi di via M. T. di Calcutta e via Don Magnani e via Belloni con il nuovo ampliamento del parco del Cerchio.

“L’obiettivo dell’Amministrazione con questi interventi è aumentare la possibilità di accedere ai parchi utilizzando la bicicletta in modo protetto.” Afferma l’Assessore all’ambiente Luca Brami

“Questo nuovo tratto di 450m implementa la rete già presente lunga 25 Km.” Conclude Brami. L’importo complessivo di investimento è di 40.500 euro, finanziati dal Ministero dell’Interno.

L’ampliamento della rete ciclabile a mobilità lenta nel comune di Cavriago è una strategia portata avanti dall’amministrazione con l’obiettivo di rendere più sostenibile il territorio.

perseguendo gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 e PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile).